Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкесска в 2025 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Черкесск был основан в 1825 году на месте Баталпашинского казачьего редута - особого военного укрепления. Такое название оно получило после того как в 1790 году армия генерала Ивана Германа разгромила здесь армию турецкого сераскира Батал-Паши.

Как отмечают историки, первоначальное название населенного пункта, станица Баталпашинская, - практически уникальный случай, когда в основе топонимики лежит имя не победителя, а побежденного. Потом населенный пункт еще несколько раз менял свое название, а свое нынешнее имя получил только в 1939 году. В 1957 году Черкесск стал центром Карачаево-Черкесской автономной области, а в 1991 году получил статус столицы КЧР.

Празднование круглой даты обещает быть очень масштабным. Ожидается, что на праздник в Черкесск приедут представители местных народов со всего мира и высокие официальные гости из Москвы. А местные власти обещают организовать яркую культурную программу.