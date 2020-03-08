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08.03.2020 18:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

100-летнюю петербурженку поздравили домашним концертом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Музыканты оркестра штаба Западного военного округа приехали с персональным концертом домой к 100-летней жительнице Санкт-Петербурга Зое Зиновьевой. Так они поздравили ее с Международным женским днем.

Зоя Трофимовна родилась в 1920 году. Войну она встретила студенткой ленинградского института торговли. Но от эвакуации девушка отказалась и осталась защищать город. Она строила оборонительные сооружения в районе Кингисеппа, служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта, выполняла погрузочные работы на Дороге жизни. После войны работала в торговле. Зоя Зиновьева имеет множество наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За оборону Ленинграда".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Мини-концерт стал неожиданным и очень приятным подарком для Зои Трофимовны на 8 Марта. Военный дирижер оркестра старший лейтенант Григорий Велько, поздравляя ветерана Зиновьеву, выразил восхищение ее судьбой и стойкостью и вручил большой букет тюльпанов.

Оркестр исполнил песни "Эх, Ладога!", "Смуглянка", "В лесу прифронтовом", "Прощание славянки" и другие трогательные мелодии.

- Я признательна вам за внимание и ваш подарок, - поблагодарила музыкантов Зоя Зиновьева. - Песни военных лет помогли нам выстоять в годы блокады.

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