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08.03.2020 19:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Сочи" выиграл в РПЛ впервые с сентября прошлого года

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Сочи" обыграли "Урал" в матче 21-го тура РПЛ со счетом - 2:0. Нападающий Александр Кокорин голами не отметился.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

"Сочи", идущий в таблице РПЛ на последнем месте, в 21-м туре принимал "Урал". Для сочинцев сейчас каждое набранное очко на вес золота - на кону место в РПЛ, а на спасение осталось не так много времени.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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Поэтому в матче против уральцев команда, которую возглавляет Владимир Федотов, должна была играть только на победу. В стартовом составе сочинцев снова вышел Александр Кокорин, отличившийся в первом же матче за новый клуб. Но на этот раз ему не удалось стать героем встречи.

На 35-й минуте "Сочи" вывел вперед Андрей Мостовой. На 63-й успех партнера поддержал своим точным ударом Кирилл Заика.

Сочинцы победили, прервав безвыигрышную серию, которая продолжалась с 30 сентября и насчитывала 8 матчей. В активе "Сочи" стало 18 очков, и команда вплотную приблизилась к "Рубину" и "Ахмату", у которых по 20 баллов. Не стоит забывать, что сочинцы сыграли на матч меньше, и 11 марта им предстоит игра против "Оренбурга", которая была перенесена из-за эпидемии в сочинском клубе.

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