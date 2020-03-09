Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщили в NASA. "Грузовик" причалил к к американскому сегменту - модулю Harmony.

С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле и состыкован с ним. Захват корабля с помощью робота осуществил астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано с помощью американца Эндрю Моргана. Еще один член экипажа - астронавт НАСА Джессика Меир - вела контроль за телеметрической информацией.

Американский грузовой Dragon привез на станцию 2,5 тонн грузов, в том числе 998 кг всего необходимого для 38 научных экспериментов. В частности, это многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинская аппаратура для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению. И, пожалуй, самое интересное - "отель для роботов" - платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС. Там роботизированные системы будут храниться, пока не понадобятся астронавтам.

Cargo Dragon будет летать в составе МКС до первых чисел января. Потом он вернется на Землю. Это уже 19-й полет корабля в рамках программы NASA по коммерческой доставки грузов на орбиту. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС.

Сейчас на станции работает интернациональный экипаж - россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.