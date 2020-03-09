Медиакоропрация Китая продолжает документальный сериал о борьбе с COVID-19

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Медиакорпорация Китая выпустила вторую серию документального сериала о борьбе с коронавирусной пневмонией COVID-19. Зрителям покажут уникальные кадры "с передовой" борьбы с эпидемией: из города Ухань, провинции Хубэй и всего Китая.

Продюсеры говорят, что сериал снимается "по горячим следам" и развитие сюжета будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Режиссеры сериала сосредоточились на четырех аспектах: на том, как с COVID-19 борется простой народ, медики и ученые, армия, а также правительство и руководство КНР во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.