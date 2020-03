Метаморфозы 1960-х: туфли Callie от Bally

Четкие линии и дух середины прошлого века: туфли Callie на "каблуке сезона" воплощают ключевые элементы и общую атмосферу коллекции весна-лето 2020 "Graphic by Nature" от швейцарского бренда Bally.

Туфли Callie c обтекаемым силуэтом и асимметричными линиями в шести моделях, включая сандалии, лодочки и ботильоны - must have сезона.

Модель Callie на низкой золотистой металлической шпильке со структурной отделкой на носке вдохновлена стилем бренда 1960-х годов. Она доступна в мандариновом цвете, цвете синей морской ракушки и в классических цветах: черном, белом и цвете слоновой кости. Каждая пара Callie произведена в Италии и изготовлена на подошве из резины и кожи Bally Grip.