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09.03.2020 / 22:25
Мода

Метаморфозы 1960-х: туфли Callie от Bally

Фото: Bally
Фото: Bally

Четкие линии и дух середины прошлого века: туфли Callie на "каблуке сезона" воплощают ключевые элементы и общую атмосферу коллекции весна-лето 2020 "Graphic by Nature" от швейцарского бренда Bally.

Туфли Callie c обтекаемым силуэтом и асимметричными линиями в шести моделях, включая сандалии, лодочки и ботильоны - must have сезона.

Модель Callie на низкой золотистой металлической шпильке со структурной отделкой на носке вдохновлена стилем бренда 1960-х годов. Она доступна в мандариновом цвете, цвете синей морской ракушки и в классических цветах: черном, белом и цвете слоновой кости. Каждая пара Callie произведена в Италии и изготовлена на подошве из резины и кожи Bally Grip.

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