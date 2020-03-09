Главной темой рекламной кампании сезона весна-лето 2020 сети магазинов Rendez-Vous стала пустыня с ее сложными текстурами, миражами, переменчивыми оттенками и бесконечными просторами. Съемки проходили в Абу-Даби.

"Мы отобрали самые яркие модели сезона. Среди представленных брендов: See by Chloe, DKNY, Katy Perry, Puma, Joseph, Casadei и многие другие. В этот раз мы сосредоточили внимание не на сторителлинге, а на визуальной части кампании. Эстетика пустыни подчеркивает фактуры и формы обуви и сумок", - заявили в компании.

Фото: Rendez-Vous

Обувь и аксессуары способны менять характер одежды подобно свету в пустыне: с одной моделью он будет простым и понятным, с другой превратится в соблазнительный вечерний.

Пустыня всегда многогранна: солнце по-разному освещает пески утром, днем и вечером, из-за чего атмосфера меняется каждый час. Прохладная ясность утра перетекает в полуденный зной, затем появляются длинные вечерние тени на песке, таинственные синие сумерки и, наконец, холодная ночь.

Фото: Rendez-Vous

Обувь и аксессуары способны менять характер одежды подобно свету в пустыне: с одной моделью он будет простым и понятным, с другой превратится в соблазнительный вечерний. Задача новой коллекции Rendez-Vous - дать клиентам возможность менять собственный стиль в зависимости от времени суток, настроения и задач на день.

Новые модели обуви, одежды, сумок и аксессуаров уже доступны во всех магазинах Rendez-Vous и на сайте www.rendez-vous.ru.