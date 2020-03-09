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09.03.2020,  
09:48
Текст:  Тимур Алимов

Названы крупнейшие экспортеры оружия в мире

За последние пять лет крупнейшими экспортерами оружия стали Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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По сведениям аналитиков, международные поставки основных видов вооружений с 2015 по 2019 годы увеличились на 5,5 процента по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Наибольший рост продемонстрировали США и Франция.

Как отметил старший научный сотрудник SIPRI Питер Д. Веземан, половина американского экспорта оружия приходится на Ближний Восток, 50 процентов из этих поставок приходится на Саудовскую Аравию. Повышенный спрос на авиатехнику США продемонстрировали страны Европы, Австралия, Япония и Тайвань.

- Несмотря на демонстрируемую обеспокоенность США и Великобритании по поводу военной интервенции Саудовской Аравии в Йемен, эти государства продолжали экспортировать оружие в Саудовскую Аравию в 2015-2019 годах. В общей сложности 73 процента импорта вооружений Саудовской Аравии поступили из США и 13 процентов из Великобритании, - говорится в докладе.

Доля Франции возросла благодаря контрактам с Египтом, Катаром и Индией.

Авторы исследования заявили о заметном - на 18 процентов - снижении экспорта вооружений России. По их мнению, это произошло из-за уменьшения поставок в Индию, которая долгие годы являлась основным покупателем российского ВПК. Спрос на военную технику со стороны Египта и Ирака не смог компенсировать снижение общего объема продаж.

В предыдущем анализе SIRPI об экспорте оружия в 2014-2018 годах, как отмечает РИА Новости, уже говорилось о снижении объема поставок продукции российского ВПК на 17%. В пресс-службе корпорации "Ростех" тогда заявили, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку за последние десять лет фиксируется рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества.

Фото: YouTube
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В новом докладе института выявлены и нестандартные показатели. Так, впервые в десятку лидеров экспорта вошла Южная Корея, продажи оружия которой выросли на 143 процента по сравнению с 2010-2014 годами. Израиль также увеличил экспорт вооружений на 77 процентов, показав самый высокий уровень за всю историю. Среди импортеров самые необычные показатели продемонстрировала Южная Африка - некогда крупнейший к югу от Сахары покупатель за прошедшие пять лет почти не приобретал оружия.

Аналитики также отметили, что к окончанию 2019 года у ряда стран Западной и Центральной Европы были невыполненные заказы на покупку 380 боевых самолетов из США.

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