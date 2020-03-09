Санкт-Петербургский горный университет первым в мире начинает подготовку инженеров по добыче сжиженного природного газа. Сколько будет стоить подготовка таких узких специалистов? Почему резкую критику вызывает Болонская система высшего образования? И почему абитуриенты рвутся в технический вуз, где конкурс - до 110 человек на место? Об этом корреспондент "РГ" беседует с ректором вуза Владимиром Литвиненко.

Владимир Стефанович, почему так важна новая специальность, которой в Горном начинают обучать?

Владимир Литвиненко: Да, мы будем готовить специалистов - горных инженеров для нефтегазового сектора по специальности "сжиженный природный газ". Это новый сектор экономики, высокотехнологичное производство, которое требует высококлассного кадрового обеспечения. К примеру, на обучение каждого студента мы закладываем в бюджет от 480 до 600 тысяч рублей в год. А на специалистов в сфере сжиженного природного газа затраты будут как минимум в два раза больше.

Кроме того, потребуются специальные лаборатории, индивидуальные лабораторные места, высокотехнологичные и наукоемкие приборы. Первую специализацию по этому направлению мы начинаем в этом году, и примерно половина мест уже зарезервирована по линии Россотрудничества. Соискатели готовы учиться даже на контрактной основе.

Только что университет подтвердил свои позиции в топ-20 QS - международного предметного рейтинга ведущих вузов мира, и даже улучшил их. Для России это беспрецедентный случай. Приятно?

Владимир Литвиненко: Конечно, приятно. По итогам прошлого года Горный университет занял восемнадцатое место в дисциплине "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". За год до этого было19-е. Главный из критериев, по которым составляется этот рейтинг, - мнение работодателей. По итогам опроса экспертами QS Горный университет набрал 94,3 балла из ста возможных. Это очень высокий результат.

На февральском совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию было предложено поэтапно увеличивать бюджетные места в вузах. Что вы думаете?

Владимир Литвиненко: В топовых университетах количество мест, конечно же, следует увеличивать. Но эти места должны быть ориентированы на подготовку инженеров для экономики, а не магистров для науки. Я убежден: нам необходимо отказаться от Болонской системы "бакалавр - магистр" и вернуться к подготовке специалистов-инженеров.

Бакалавр учится четыре года, а специалист - пять. Неужели один год - это настолько критично?

Владимир Литвиненко: Учить можно разному! Содержательную часть федерального государственного образовательного стандарта надо оценивать не по годам, а по задачам, которые мы решаем. Стандарты в двухуровневой системе отличаются от программы подготовки специалиста. Однако сегодня мы не имеем возможности изменить содержание образования и сосредоточиться на подготовке кадров именно для производства. Мы тут не свободны.

И уже есть вузы, которые в инженерном образовании исключают такие фундаментальные дисциплины, как начертательная геометрия и сопромат, сокращают долю высшей математики. Логика подобных решений: "Не пригодится на практике". Но ведь значение этих предметов не только в том, что они будут нужны для работы. Кроме знания, технического подхода они дают возможность научить думать, образно говоря, нейроны в мозгу перестроить.

Порой наши студенты обучаются на технике, которой еще нет на производстве. Это мировой подход, мы его всячески поддерживаем

Что в этом случае, по-вашему, нужно делать с системой распределения выпускников, к которой так часто призывают вернуться?

Владимир Литвиненко: Я считаю, что прежнюю систему распределения не вернуть. Однако можно регулировать трудоустройство выпускников вузов с помощью многосторонних договоров и создания венчурных фондов. Участниками этих отношений должны становиться вузы, работодатели, студенты и банки. Гарантом - государство. И выданный образовательный кредит не надо возвращать, если новоиспеченный специалист отработает определенное время в определенном месте. Но если этого не произойдет, то банк отнесется к нему как к обычному должнику.

У ваших студентов проблемы с трудоустройством бывают?

Владимир Литвиненко: 80 процентов наших выпускников трудоустроены еще до получения диплома. Наша программа специалитета обеспечивает достаточно высокий уровень производственных навыков, потому что студенты проходят практику на реальных предприятиях, стажируются за границей. Порой ребята обучаются на технике, которой еще нет на производстве. Это мировой подход, мы его всячески поддерживаем.

Сегодня высококвалифицированный специалист может работать в любой точке планеты. В мире складывается система подтверждения профессиональных стандартов после двух лет практики на производстве. Горный фактически возглавляет этот процесс.

А какие специальности вызывают наибольший интерес у абитуриентов?

Владимир Литвиненко: Все, что связаны с нефтегазоразведкой, экономикой управления недрами, эксплуатацией месторождений. На них конкурс достигает 110 и больше человек на одно место. Но отсев бешеный. Требования к современному инженеру постоянно растут. Крупным топливно-энергетическим компаниям необходимы сотрудники, которые понимают технологические процессы на производстве, их экономику, могут читать профильную литературу на английском языке, свободно обмениваться опытом с коллегами из-за рубежа, владеют навыками цифровой аналитики.

Вопрос ребром

О чем болит голова у ректора?

Владимир Литвиненко: О хождении по бюрократическим коридорам, которое тормозит развитие. Скажем, ни одно министерство у нас не может принять полный пакет решений по тому или иному вопросу. Например, министерство образования и науки не может дать мне разрешение на строительство новой лаборатории, хотя она вузу необходима. А решать будет Росимущество, которое вообще не разбирается в горном деле. И в результате мы третий год не можем согласовать один документ. То есть избыточное регулирование является серьезной проблемой в системе образования.

На Госсовете прозвучало предложение: дополнительно закрепить на законодательном уровне полномочия субъектов в области научной, научно-технической и образовательной деятельности. Это поможет?

Владимир Литвиненко: Это крайне актуальная проблема, и я очень рад, что президент ее отметил. Мы, например, отдавая в бюджет Санкт-Петербурга больше миллиарда рублей налогов, собираемся реконструировать один из своих корпусов. И не можем решить проблему прибавления к этому объекту 12 квадратных метров (!) городской земли. Можно только предоставить взамен другой участок. Если на местах будут полномочия, чтобы участвовать в развитии вузов, подобные вопросы будут решаться.

Любой город заинтересован, чтобы вуз был образовательным центром. Особенно это актуально для нестоличных регионов. Но местная администрация не имеет возможности вкладывать средства - разве что привлекать спонсоров. А спонсору вуз не нужен, если он не готовит нужных ему специалистов. Замкнутый круг. Но ведь государственные задачи необходимо решать вместе.

Какие первоочередные задачи вы ставите лично для себя?

Владимир Литвиненко: В 2023 году будем праздновать 250-летие Горного университета. Четко понимаю, что вуз должен не только удержать завоеванные высокие позиции, но и развиваться дальше. За последние десять лет мы построили 115 тысяч квадратных метров недвижимости, вошедшей в имущественный комплекс университета. Не хватает жилья для сотрудников, поэтому будем строить собственный доходный дом, общежитие. Дел и задач много.