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09.03.2020 15:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В НАО найден мертвым начальник антинаркотического отдела полиции

Текст: Вера Черенева

В Нарьян-Маре начальник отдела по контролю оборотом наркотиков регионального УМВД найден мертвым в своей квартире.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Архангельской области и НАО, начата доследственная проверка по установлению всех обстоятельств смерти высокопоставленного полицейского.

Региональное управление МВД уже заявило, что возьмет на себя все вопросы, связанные с похоронами.

Отметим, что Ненецкий автономный округ - один из самых спокойных регионов в плане наркопреступлений. Так, в 2017 году на весь регион было зарегистрировано 25 подобных нарушений. В конце 2019 года все усилия полиции были направлены на борьбу со снюсами. В регионе нашли четыре точки по их продаже.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар

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