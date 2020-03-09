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09.03.2020 10:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Сочи продолжатся финальные хоккейные соревнования "Золотая шайба"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Завтра в Сочи средняя возрастная группа стартует в финальных Всероссийских соревнованиях самого популярного детского хоккейного турнира с 50-летней историей "Золотая шайба" имени Анатолия Тарасова - легендарного тренера, инициатора и вдохновителя этих увлекательных баталий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 10 по 16 марта в них будут участвовать 64 команды (максимально возможное количество) юношей 2007-2008 годов рождения. В результате жеребьевки они образуют 16 игровых групп по четыре команды в каждой. Игры пройдут по круговой системе в один круг. За этот период состоятся две сотни матчей. Первая игра начнется в 8.00. Юные спортсмены уже сегодня съезжаются на курорт.

Фото: Дмитрий Былков/РГ
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- Сегодня состоится мандатная комиссия - по допуску участников соревнований, - рассказал "РГ" вице-президент клуба "Золотая шайба" Юрий Германенко. - В этих соревнованиях примут участие примерно 1150 юных хоккеистов из 63 субъектов России.

Следующий, завершающий этап состоится с 18 по 24 марта. Как и в предыдущем, в нем будут участвовать 64 команды, но уже младшей возрастной группы 2009-2010 годов рождения. Их также ждут 200 игр.

Первыми лучшую команду "Золотой шайбы" сезона-2019/2020 с 25 февраля по 2 марта определили юноши старшей возрастной группы 2005-2006 года рождения. Победителем стала команда "Лесные пчелы" из Елабуги (Татарстан). Тогда в хоккейных состязаниях сразились 55 команд.

В общей сложности на турнире "Золотая шайба" выступят 183 команды юношей трех возрастных групп. Всего за 21 игровой день будет проведено 570 игр, в которых примут участие более трех тысяч юных хоккеистов из 69 субъектов России. Победителям вручается чемпионский Кубок Анатолия Тарасова, учрежденный клубом "Золотая шайба" в честь столетия со дня рождения великого спортивного педагога, которое отмечалось два года назад.

Фото: Галина Симакина
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В этом году в качестве поощрения победителям и призерам финальных соревнований в каждой возрастной группе предоставили право для младшей группы - представлять Россию на международном турнире имени Анатолия Тарасова в Калининграде в декабре, для средней группы - участвовать (включая обеспечение спортивной экипировкой российской сборной) в спартакиаде детей и юношества союзного государства России и Беларуси в апреле-мае, а для старшей группы - пройти образовательные программы в образовательном центре "Сириус", проводимые образовательным фондом "Талант и успех" в декабре.

Организаторы "Золотой шайбы" - Министерство спорта России, Федерация хоккея страны и одноименный клуб. С 25 февраля по 24 марта соревнования проходят на льду дворца спорта "Айсберг" и тренировочных аренах для фигурного катания и шорт-трека Южного федерального центра спортивной подготовки "Юг Спорт".

Вход для зрителей свободный. Все матчи транслируются в прямом эфире на youtube-канале "Золотая шайба" и официальном сайте клуба zshr.ru.

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