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09.03.2020,  
18:44
Текст:  Антон Валагин

Сирийские "Буки" сбили 20 турецких беспилотников

Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.

Согласно данным близкого к сирийской армии военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы "Бук-М2Э" произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников. Три ракеты прошли мимо целей, две самоликвидировались. Больше половины сбитых дронов упало на территории, контролируемой боевиками.

Фото: 7 / wikimedia.org
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Ранее высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что его страна впервые применила в Сирии новую тактику под названием "рой дронов". Беспилотники широко используются для разведки целей и корректировки артиллерийского огня. В Идлибе применяются аппараты двух типов: оперативно-тактические Bayraktar TB2 и многоцелевые TAI Anka. Турецкие власти подтвердили потерю 12 дронов.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" - экспортная версия системы ПВО средней дальности, стоящей на вооружении армии России с 2008 года. По сравнению с предшественниками улучшена работа по низколетящим целям, время реакции на цель снижено до 10 секунд, время развертывания с марша составляет 5 минут. Дивизион "Буков" может обстреливать 24 цели одновременно.

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