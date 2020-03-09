Сирийские "Буки" сбили 20 турецких беспилотников

Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)



25 launches

20 hits on UAVs

2 hits were scratched

3 misses



60% of the hostile objects crashed in a hostile zones pic.twitter.com/FwuIfoHvBT — Syrian_MC (@Syrian_MC) March 8, 2020

Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.

Согласно данным близкого к сирийской армии военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы "Бук-М2Э" произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников. Три ракеты прошли мимо целей, две самоликвидировались. Больше половины сбитых дронов упало на территории, контролируемой боевиками.

Ранее высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что его страна впервые применила в Сирии новую тактику под названием "рой дронов". Беспилотники широко используются для разведки целей и корректировки артиллерийского огня. В Идлибе применяются аппараты двух типов: оперативно-тактические Bayraktar TB2 и многоцелевые TAI Anka. Турецкие власти подтвердили потерю 12 дронов.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" - экспортная версия системы ПВО средней дальности, стоящей на вооружении армии России с 2008 года. По сравнению с предшественниками улучшена работа по низколетящим целям, время реакции на цель снижено до 10 секунд, время развертывания с марша составляет 5 минут. Дивизион "Буков" может обстреливать 24 цели одновременно.