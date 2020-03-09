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09.03.2020,  
13:56
Текст:  Антон Валагин

США могут сократить флот авианосцев из-за российских ракет

Командование ВМС США рассматривает возможность сокращения авианосного флота и замены огромных атомоходов типа Gerald R. Ford на меньшие по размерам и возможностям десантные вертолетоносцы.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

Причин тому две. Первая - огромная цена новых авианосцев. Корабли класса Gerald R. Ford при схожих к авианосцами типа Nimitz размерах и задачах стоит почти втрое больше - 15 миллиардов долларов вместо 5,5. Электромагнитные катапульты, новые, более чувствительные радары и прочие технические чудеса обходятся недешево, пишет Military Watch.

Вторая причина - уязвимость авианосцев перед новым оружием России и Китая. Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и китайские баллистические DF-21D и DF-26 могут уничтожить корабль любого размера прямым попаданием, а США не имеют средств защиты от них - за исключением вывода из строя спутников наведения, но и здесь уверенности у американских генералов нет.

Фото: YouTube
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При этом арсенал средств уничтожения гордости ВМС США у их потенциальных противников США только растет. Россия продолжает испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", Северная Корея разрабатывает собственного "убийцу авианосцев".

На этом фоне Пентагон рассматривает вариант сокращения числа авианосцев Ford-класса до четырех единиц - это корабли, что уже построены или строятся. При этом замещать стареющие корабли типа Nimitz предполагается более легкими вертолетоносцами класса Wasp и America. Это универсальные десантные корабли водоизмещением 40 тысяч тонн (в 2,5 раза меньше, чем у авианосцев). Помимо десантных катеров и вертолетов они способны нести до 20 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Конечно, возможности этих самолетов гораздо скромнее, чем у палубной версии F-35С, не говоря уже о F/A-18 Hornet. К тому же УДК не могут использовать самолеты поддержки: ДРЛО и РЭБ. Но другой альтернативы у американского флота, похоже, нет.

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