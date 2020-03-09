Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились

В Южной Корее наметились признаки перелома ситуации с распространением коронавируса. Вот уже несколько дней подряд количество больных заметно снижается. Главная задача властей сейчас - не допустить возникновения новых очагов.

Согласно заявлению представителя министерства здравоохранения Республики Корея, на 9 марта общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 7 478. По сравнению с вечером предыдущего дня численность инфицированных возросла на 165 человек. Теперь уже можно уверенно констатировать, что темпы прироста количества зараженных стали существенно снижаться. В предыдущие три дня аналогичные показатели по новым больным были: 6 марта - 518, 7 марта - 448 и вчера - 278 человек.

К сожалению, продолжает расти число умерших. За сутки скончались еще четыре пациента. Общее число смертей - 54.

С другой стороны, еще быстрее растет количество выздоровевших. За сутки из стационаров были выписаны 36 человек, доведя общий показатель выздоровевших до 166.

Как и прежде, более 90 процентов зараженных сейчас приходится на юго-восток страны - город Тэгу, где всего 5571 случай (75,5 процента) и провинцию Северная Кенсан - 1107 (15 процентов)

Все усилия властей теперь сконцентированы на том, чтобы не допустить возникновения новых крупных очагов заражения. Как отмечают специалисты, более 80 процентов заражения приходится на коллективные случаи, когда в какой-то группе один инфицированный передает вирус остальным. В Корее секта "Синчхончжи" стала главным источником инфекции, но помимо нее есть другие церкви, а также спортивные секции, больницы и прочие заведения, где также были зафиксированы случаи групповых заболеваний.

За пределам юго-востока источниками "второго эшелона" инфекции являются провинция Кёнги - 152 зараженных, Сеул - 130, провинция Южная Чхунчхон - 102, Пусан - 96 и провинция Южная Кёнсан - 83.

Выступая сегодня на расширенном совещании правительства и аппарата президента южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин признал, что есть признаки снижения интенсивности распространения инфекции, но подчеркнул, что нельзя расслабляться, так как наступает самый важный момент, который определит, можно ли будет ограничить инфекцию в сжатые сроки или придется готовиться к затяжной войне с коронавирусом.