Новости

Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились 17:07
Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса 17:00
"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 16:56
Карпин об игре "Ростова" в матче с ЦСКА: Это была катастрофа 16:39
В Якутске объяснили происхождение контейнера с мертвыми животными 16:32
Пять процедур, без которых за руль лучше не садиться 16:30
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку 16:22
Итальянские знаменитости запустили в соцсетях кампанию #ЯОстанусьДома 16:17
Число заболевших в России коронавирусом увеличилось до 20 человек 16:04
Павел Мамаев забил первый мяч после выхода из тюрьмы 15:50
В НАО найден мертвым начальник антинаркотического отдела полиции 15:46
Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО 15:43
Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет 15:35
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве 15:31
Презентация конкурсной песни Little Big пройдет на трех медиа-сервисах 15:05
Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем 14:48
В Челябинске нарисовали альтернативный герб города 14:43
Диетологи сравнили рацион Путина и Трампа 14:40
В Иране из-за угрозы коронавируса освободили 70 тысяч заключенных 14:22
Движение задним ходом: как не лишиться прав 14:20
Лукашенко провел совещание с руководством правительства 14:07
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону 13:40
Armani пожертвовал больше 1 миллиона евро на борьбу с коронавирусом 13:36
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года 13:30
Анна Кузнецова раскритиковала "нездоровые стереотипы о многодетности" 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 17:07
Рубрика: В мире

Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Южной Корее наметились признаки перелома ситуации с распространением коронавируса. Вот уже несколько дней подряд количество больных заметно снижается. Главная задача властей сейчас - не допустить возникновения новых очагов.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Как иностранцу в Южной Корее сдать анализ на коронавирус COVID-19

Согласно заявлению представителя министерства здравоохранения Республики Корея, на 9 марта общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 7 478. По сравнению с вечером предыдущего дня численность инфицированных возросла на 165 человек. Теперь уже можно уверенно констатировать, что темпы прироста количества зараженных стали существенно снижаться. В предыдущие три дня аналогичные показатели по новым больным были: 6 марта - 518, 7 марта - 448 и вчера - 278 человек.

К сожалению, продолжает расти число умерших. За сутки скончались еще четыре пациента. Общее число смертей - 54.

С другой стороны, еще быстрее растет количество выздоровевших. За сутки из стационаров были выписаны 36 человек, доведя общий показатель выздоровевших до 166.

Как и прежде, более 90 процентов зараженных сейчас приходится на юго-восток страны - город Тэгу, где всего 5571 случай (75,5 процента) и провинцию Северная Кенсан - 1107 (15 процентов)

Все усилия властей теперь сконцентированы на том, чтобы не допустить возникновения новых крупных очагов заражения. Как отмечают специалисты, более 80 процентов заражения приходится на коллективные случаи, когда в какой-то группе один инфицированный передает вирус остальным. В Корее секта "Синчхончжи" стала главным источником инфекции, но помимо нее есть другие церкви, а также спортивные секции, больницы и прочие заведения, где также были зафиксированы случаи групповых заболеваний.

Почему Япония и Южная Корея развернули "коронавизовую войну"

За пределам юго-востока источниками "второго эшелона" инфекции являются провинция Кёнги - 152 зараженных, Сеул - 130, провинция Южная Чхунчхон - 102, Пусан - 96 и провинция Южная Кёнсан - 83.

Выступая сегодня на расширенном совещании правительства и аппарата президента южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин признал, что есть признаки снижения интенсивности распространения инфекции, но подчеркнул, что нельзя расслабляться, так как наступает самый важный момент, который определит, можно ли будет ограничить инфекцию в сжатые сроки или придется готовиться к затяжной войне с коронавирусом.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах