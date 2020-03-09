Умер актер из "Ликвидации" и "Исаева" Владимир Михайловский

Советский, российский актер, Заслуженный артист России Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни 8 марта. Сообщение об этом в понедельник появилось на сайте театра "Сатирикон".

"Умер актер, долгие годы работавший в "Сатириконе", бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек", - говорится в некрологе.

Коллеги артиста вспоминают, что все, кто знал Михайловского, оставят о нем в себе только нежные и глубоко сердечные чувства.

Некролог опубликован от имени театра "Сатирикон" и его художественного руководителя Константина Райкина.

Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил ЛГИТМИК. В шестидесятых был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970-го - актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания и по 2004 год служил в "Сатириконе", откуда перешел в театр "Эрмитаж".

На экранах - с 1965-го, среди работ - фильмы, сериалы и фильмы-спектакли "Старые друзья", "Дорога домой", "Гаспароне", "Русские в городе ангелов", "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя", "Ликвидация", "Исаев", "Салам Масква".