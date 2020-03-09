В Московской школе экспортера прошли обучение более тысячи человек

Более тысячи человек прошло обучение в Московской школе экспортера, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что за первые два месяца этого года прошло 19 занятий. Их посетили 1221 сотрудник 250 столичных компаний. Это вдвое больше, чем за этот же период прошлого года.

В этой школе, по словам Сергуниной, приглашают поучиться и начинающих, и опытных предпринимателей. Число слушателей каждый год растет. Чтобы провести семинары для представителей столичных компаний, приезжают спикеры из разных стран.

В январе, например, прошла премьера авторской бизнес-игры "Экспорт - первые шаги на международный рынок". По ее правилам нужно было разделиться на команды, придумать компанию и продукт, а затем пройти все этапы выхода на экспорт - от маркетингового исследования до деловых переговоров. По мнению предпринимателей, такая форма обучения - одна из самых эффективных, потому что позволяет совместить теорию и практику.

Обучение в Московской школе экспортера бесплатное. Для посещения занятий нужно лишь зарегистрироваться. Для обучения в режиме онлайн в феврале отсняли уже 16 обучающих роликов, а всего их будет более 20. Видео разместят на сайте экспортного центра и в специальном разделе "Онлайн-академии МБМ" Pro_live.

Напомню, Московский экспортный центр (МЭЦ) создан для продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки по принципу единого окна.