В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова

75-летняя Заслуженная артистка России, советская, российская актриса театра и кино Галина Киндинова госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на подтверждение супруга актрисы, Народного артиста РСФСР Евгения Киндинова.

"Она сейчас в Боткинской больнице обследуется. Был скачок давления", - пояснил он.

По словам артиста, врачи наблюдают за Киндиновой уже три дня.

Как рассказала "Вечерней Москве" сама Галина Максимовна, сейчас с ней уже все хорошо.

Перед этим в СМИ прошла информация, что актриса находится в реанимации.

Галина Киндинова родилась 28 марта 1944 года. Окончила Школу-студию МХАТ, далее была принята в труппу МХАТ. На экранах - с 1968 года: "Приваловские миллионы", "Талант", "Сладкоголосая птица юности", "Мятеж", "Татуированная роза", "Прокурорская проверка".