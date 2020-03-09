Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент отметил незаурядный талант и вокальные данные актрисы Ларисы Голубкиной, поздравляя ее с юбилеем.

Актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР исполнилось 80 лет.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин назвал Голубкину человеком неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма. "Вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе", - отметил он, подчеркнув ее незаурядный талант и замечательные вокальные данные, которые востребованы и сегодня.

Президент пожелал Голубкиной новых творческих успехов, здоровья и благополучия.