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10 марта 2020 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 4 марта 2020 года № 30 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 4 марта 2020 г.
Опубликован 10 марта 2020 г.

В соответствии Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 года № 28 "О прожиточном минимуме Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума Республике Дагестан за IV квартал 2019 года на душу населения 9 766 рублей, для трудоспособного населения - 10 058 рублей, пенсионеров - 7 720 рублей, детей - 9 890 рублей.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан А.Карибов


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