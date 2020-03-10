Глава КНР встретился с жителями и работниками противоэпидемических служб Уханя

Ухань - центр эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19. Во время своего визита в город Си Цзиньпин ознакомился с противоэпидемической работой на уровне микрорайонов и с обеспечением граждан предметами первой необходимости и медицинскими средствами. Он направил приветствия и слова благодарности и поддержки жителям микрорайонов и всем работникам противоэпидемических и прочих служб, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусом нового типа.

Ранее Си Цзиньпин побывал в госпитале "Хошэньшань", где навестил пациентов и медицинских работников, ознакомился с текущей ситуацией по профилактике и контролю эпидемии и с результатами последних научных исследований, касающихся коронавируса нового типа 2019-ncov.