Глава КНР встретился с жителями и работниками противоэпидемических служб Уханя

В ходе инспекционной поездки в Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель центрального военного совета Си Цзиньпин посетил один из микрорайонов города, где встретился с находящимися на карантине жителями, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Ухань - центр эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19. Во время своего визита в город Си Цзиньпин ознакомился с противоэпидемической работой на уровне микрорайонов и с обеспечением граждан предметами первой необходимости и медицинскими средствами. Он направил приветствия и слова благодарности и поддержки жителям микрорайонов и всем работникам противоэпидемических и прочих служб, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусом нового типа.
Ранее Си Цзиньпин побывал в госпитале "Хошэньшань", где навестил пациентов и медицинских работников, ознакомился с текущей ситуацией по профилактике и контролю эпидемии и с результатами последних научных исследований, касающихся коронавируса нового типа 2019-ncov.