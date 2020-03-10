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10.03.2020 06:03
Рубрика: В мире

Япония направит в Сирию гуманитарную помощь на 4,7 миллиона долларов

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Правительство Японии предоставит Сирии гуманитарную помощь на сумму 4,75 миллиона долларов в связи с ситуацией в провинции Идлиб. Такую информацию во вторник распространило японское министерство иностранных дел.

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Помощь будет предоставлена через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирную продовольственную программу. В Сирию направят продукты питания, одеяла, палатки, а также финансовые средства для обеспечения защиты уязвимых групп населения. По оценкам Японии, гуманитарная помощь охватит более 100 тысяч человек, пишет ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе на встрече в Москве президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию в Идлибе. В нем три пункта: с шестого марта начал действовать режим прекращения огня, также будет создан двенадцатикилометровый коридор безопасности в районе трассы М4, а с 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование на участке трассы М4. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

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