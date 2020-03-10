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iPhone впервые разрешили протирать салфетками. Зачем это нужно?

Текст:   Антон Благовещенский
10.03.2020,  
13:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продукцию Apple теперь с официального разрешения можно протирать дезинфицирующими средствами. Информация об этом появилась на сайте компании в разделе "Как чистить устройства Apple".

"Используя 70-процентный изопропиловый спирт или дезинфицирующие салфетки Clorox, вы можете аккуратно протирать твердые непористые поверхности, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо избегать попадания жидкостей в отверстия, не применять дезинфицирующие средства к тканям и коже, не распылять чистящие средства непосредственно на устройства.

На нововведение обратило внимание издание MacRumors. Ресурс отмечает, что ранее Apple не рекомендовала применять чистящие средства, аргументируя это тем, что они могут повредить олеофобное покрытие сенсорных экранов.

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Ослабление рекомендаций может быть связано с распространением коронавируса, и дезинфекция позволит бороться с заболеванием - известно, что смартфон является "жильем" для большого количества болезнетворных микроорганизмов.

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