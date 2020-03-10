Китайский лидер призвал укрепить уверенность в победе над эпидемией

10 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с инспекционной поездкой в город Ухань провинции Хубэй, центр эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19.

В госпитале "Хуошэньшань" он пообщался с пациентами по видеосвязи, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Глава государства отметил: "В настоящее время самое важное - укрепить уверенность в том, что окончательная победа над эпидемией будет одержана! Победит Ухань, победит Хубэй, победит весь Китай!"