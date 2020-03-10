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10.03.2020 15:21
Рубрика: Власть

Клишас: У Думы есть полномочия для приятия поправок Карелина и Терешковой

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уверен, что у нижней палаты парламента есть все необходимые полномочия, чтобы внести в текст законопроекта о поправке к Конституции предложения, озвученные депутатами Александром Карелиным и Валентиной Терешковой.

"Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по предложениям депутатов Карелина и Терешковой у Думы есть. Решение должны принять депутаты и внести соответствующие изменения в проект закона о поправке", - заявил он журналистам.

Ранее в ходе обсуждения документа во втором, основном чтении Карелин предложил объявить досрочные выборы в Госдуму в связи с обновлением конституционных норм, касающихся партий и парламента.

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"Государственная дума седьмого созыва в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации, предусмотренной статьей 1 настоящего закона, вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной думы данного созыва. В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Государственной думы", - говорится в тексте предложенной им поправки.

Валентина Терешкова выступила с инициативой, касающейся сроков полномочий главы государства. "Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила она в ходе пленарного заседания Госдумы. По мнению депутата, "необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность".

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос в сроках с действующим президентом. "Правильно было бы спросить его мнение. Правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, и, конечно, подготовить саму поправку, о которой вы говорите", - ответил он Терешковой.

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