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10.03.2020 21:16
Рубрика: Власть

Медведев: Возможность участия президента в выборах - гарантия стабильности

Текст: Владимир Кузьмин
Если Конституционный суд верифицирует предложение депутата Валентины Терешковой, которое позволяет действующему президенту вновь выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост, а граждане поддержат инициативу 22 апреля на общероссийском голосовании, это, считает заместитель председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев, будет означать сохранение стабильности в развитии страны и преемственность власти.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"А это исключительно важно для нашей Родины в современный период", - прокомментировал он события вторника в социальных сетях.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Клишас: У Думы есть полномочия для приятия поправок Карелина и Терешковой
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Путин ответил на предложение Терешковой вновь избираться на пост президента

- Важно и то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной Думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок, - подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание, что в ходе второго чтения законопроекта о поправке в Конституцию ни один депутат не проголосовал против документа. Это говорит о том, насколько он важен, внесен с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе. "Об этом сказал и сам Владимир Путин. А именно - незыблемости президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России", - написал зампред Совбеза.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Изменения в Конституцию РФ

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