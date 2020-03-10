Медведев: Возможность участия президента в выборах - гарантия стабильности

"А это исключительно важно для нашей Родины в современный период", - прокомментировал он события вторника в социальных сетях.

- Важно и то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной Думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок, - подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание, что в ходе второго чтения законопроекта о поправке в Конституцию ни один депутат не проголосовал против документа. Это говорит о том, насколько он важен, внесен с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе. "Об этом сказал и сам Владимир Путин. А именно - незыблемости президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России", - написал зампред Совбеза.