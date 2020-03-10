Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками в Сирии

В Сети напомнили, как российские Ми-28Н могут уничтожать танки противника в условиях реальных боевых действий.

Mi-28 VKS working on the T-55 of ISIS in the “cross hair” with ATAKA ATGM , Palmyra 2017 #Syria pic.twitter.com/DqVFyEqNfp — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) March 7, 2020

В Twitter появилось видео, снятое три года назад во время операции в районе Пальмиры. Танк Т-55, в котором находились боевики запрещенной в России террористической группировки "ИГ", был атакован винтокрылой машиной с дистанции 5 500 метров. При этом скорость самой вертушки в этот момент превышала 200 км/ч.

Судя по всему, экипаж даже не догадывался, что попал в прицел "двадцать восьмого". Ракета попала в самую уязвимую часть танка - корму башни, после чего произошел мощный взрыв. Учитывая, что там, как правило, находятся снаряды, шансов уцелеть внутри бронеобъекта не было.

Основным оружием Ми-28Н являются ракеты "Атака-В", способные поражать различные цели на дистанции в 6 000 метров. Тандемная боевая часть обеспечивает пробитие 800 мм брони.

Созданы также более совершенные версии этой ПТУР с дальностью до 10 тысяч метров и бронепробиваемостью в 950 мм.

Кроме того, возможна установка еще более мощного оружия - противотанковых ракет 9М123М комплекса "Хризантема-ВМ".

Также сообщалось об испытаниях в Сирии новейшего Ми-28НМ с "Изделием 305", способным уничтожать противника на расстоянии в 25 километров.