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10.03.2020 02:39
Рубрика: Экономика

Мосбиржа увеличила верхние границы доллара и евро

Перед торгами 10 марта Московская биржа установила верхние ценовые границы возможного изменения курса иностранных валют. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Фото: РИА Новости
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Так, граница возможного изменения доллара повышена до 76,3951 рубля, а евро - 87,3131. Отмечается, что эти значения предварительные, итоговые показатели будут опубликованы до 09:00 мск во вторник, пишет ТАСС.

Кроме того, Мосбиржа установила нижнюю ценовую границу на нефть марки Brent на уровне 36,86 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Банк России решил, как минимум на 30 дней приостановить покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Экстренное решение было принято в связи с обвалом нефтяных цен после прекращения действия сделки ОПЕК+. Покупки валюты в марте должны были совершаться в небольших объемах (около девяти миллиардов рублей в день). Тем не менее, отсутствие спроса на валюту со стороны Банка России поддержит рубль. Решение о возобновлении покупок ЦБ примет "с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", говорится в его сообщении.

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