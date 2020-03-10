Распоряжение мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 188-РМ "Об Оперативном штабе по экономическим вопросам в городе Москве"

В целях организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в связи с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 236 "О Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики", а также обеспечения устойчивого развития экономики в городе Москве:

1. Создать Оперативный штаб по экономическим вопросам в городе Москве.

2. Утвердить состав Оперативного штаба по экономическим вопросам в городе Москве согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Установить, что порядок работы Оперативного штаба по экономическим вопросам в городе Москве утверждается его председателем.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение к распоряжению Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 188-РМ





Состав Оперативного штаба по экономическим вопросам в городе Москве





Председатель Оперативного штаба:

Ефимов Владимир Владимирович - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Члены Оперативного штаба:

Зяббарова Елена Юрьевна - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы

Гаман Максим Федорович - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы

Прохоров Александр Владимирович - руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Щербаков Иван Александрович - руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике

Багреева Мария Андреевна - исполняющий обязанности руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы

Андрейкин Сергей Сергеевич - первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортнои инфраструктуры города Москвы - руководитель контрактной службы

Беззубик Роман Евгеньевич - первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы

Кострома Кристина Геннадьевна - первый заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Зубцов Иван Александрович - первый заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы - руководитель контрактной службы

Найданов Александр Сергеевич - первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Калтурин Павел Владимирович - заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Ражковский Станислав Вячеславович - заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы - руководитель контрактной службы

Стулов Дмитрий Юрьевич - заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы

Суворова Наталья Владимировна - заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы

Ответственный секретарь Оперативного штаба:

Чумаченко Наталья Сергеевна - начальник Управления бюджетной и налоговой политики Департамента экономической политики и развития города Москвы



