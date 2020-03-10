Названы призовые Большунова на этапах Кубка мира нынешнего сезона

Международная федерация лыжного спорта по итогам недавнего этапа Кубка мира обновила данные по призовым, заработанным спортсменами в нынешнем сезоне. Лидер общего зачета Кубка россиянин Александр Большунов на всех этапах этого соревнования заработал чуть более 158 тысяч евро. По меркам зарплат многих российских футболистов деньги не такие уж и большие.

На второй строчке расположился Йоханнес Клебо из Норвегии - около 138 тысяч евро, на третьей строчке оказался еще один норвежец Пол Голберг - около 99 тысяч евро. В топ-10 по призовым на этапах Кубка мира нынешнего сезона входит также Сергей Устюгов - около 66 тысяч евро.

После победы в марафоне в Холменколлене на счету Большунова стало 2221 очко, у Клебо, идущего вторым, - 1726, Голберг имеет в своем активе 1311 баллов.