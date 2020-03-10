Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

"Вашингтон", благодаря голам Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, сумел уйти от поражения в основное время в матче против "Баффало". Однако в серии буллитов "Кэпиталз" все же проиграли.

В регулярном чемпионате НХЛ продолжается борьба за звание лучшего снайпера сезона. В борьбе за этот приз участвуют трое - россиянин Александр Овечкин, чех Давид Пастрняк из "Бостона" и канадец Остон Мэттьюс из "Торонто". Первые двое постоянно лидируют по очереди. Перед матчами понедельника Пастрняк с 48-ю шайбами вырвался вперед. Овечкин отставал на один точный бросок, на два - Мэттьюс.

"Вашингтон" встречался с "Баффало". По ходу матча "клинки" лидировали - 2:0. В начале третьего периода "Вашингтон" размочил счет в матче. После выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания шайба попала к Овечкину, который сблизился с вратарем и неотразимо бросил по воротам.

Этот гол стал 48 в сезоне и 706 в карьере. Всего две шайбы осталось россиянину для того, чтобы догнать Майка Гартнера, занимающего седьмое место в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

Отыгрался "Вашингтон" после гола Дмитрия Орлова, ассистентом у которого выступил Овечкин. В итоге основное время матча завершилось вничью - 2:2. А в серии послематчевых буллитов точнее были игроки "Баффало" - 3:2. Свои попытки не реализовали Овечкин и Илья Ковальчук.