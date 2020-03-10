Парламент Азербайджана впервые в истории страны возглавила женщина

Гафарова была выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных парламентских выборов получили 70 из 125 мест.

Сахиба Гафарова родилась 19 марта 1955 года. Окончила Азербайджанский государственный педагогический институт русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова (ныне - Бакинский славянский университет) и Азербайджанский университет языков. Преподавала в Бакинском славянском университете. Специалист по литературоведению, современной русской и американской литературе. Доктор филологических наук, профессор.

Ранее Гафарова избиралась депутатом Милли меджлиса четвертого и пятого созывов, а также входила в состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.