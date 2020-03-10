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Рубрика: В мире

Парламент Азербайджана впервые в истории страны возглавила женщина

Текст: Александр Гусаров
Парламент Азербайджана (Милли меджлис) на своем первом заседании во вторник избрал председателем парламента Сахибу Али гызы Гафарову, сообщает ТАСС. За кандидатуру первой женщины, возглавившей законодательное собрание страны за годы независимости, проголосовали 116 депутатов.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Гафарова была выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных парламентских выборов получили 70 из 125 мест.

В Азербайджане выбрали новый состав парламента

Сахиба Гафарова родилась 19 марта 1955 года. Окончила Азербайджанский государственный педагогический институт русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова (ныне - Бакинский славянский университет) и Азербайджанский университет языков. Преподавала в Бакинском славянском университете. Специалист по литературоведению, современной русской и американской литературе. Доктор филологических наук, профессор.

Ранее Гафарова избиралась депутатом Милли меджлиса четвертого и пятого созывов, а также входила в состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В мире экс-СССР Азербайджан

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