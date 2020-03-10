Подвиг "Стерегущего": как легендарный миноносец погиб в неравном бою

10 марта 1904 года (26 февраля по старому стилю) у берегов Японии эскадренные миноносцы "Стерегущий" и "Решительный" вступили в неравный бой с японскими кораблями. Экипаж "Стерегущего" погиб почти в полном составе, но не сдал миноносец врагу.

В начале 1904 года военные действия между Россией и Японией были в самом разгаре. Японцы совершали дерзкие нападения на русские суда. Для усиления Тихоокеанской эскадры в Порт-Артур были отправлены миноносцы "Стрегущий" и "Решительный", построенные на верфях Северной столицы.

Командующий Тихоокеанской эскадрой, вице-адмирал Степан Осипович Макаров поставил цель получить информацию о нахождении базы японцев, откуда они совершали свои рейды.

Русские корабли выходили на разведку почти каждый день. В поисках японской базы участвовали "Стерегущий" и "Решительный".

Очередная разведывательная операция началась в ночь с 9 на 10 марта. В составе двух отрядов миноносцы выдвинулись в море. Лейтенант Александр Семенович Сергеев командовал "Стерегущим", а "Решительным" - капитан 2-го ранга Федор Эмильевич Боссе. Они должны были осмотреть острова и, если получится обнаружить японцев, предпринять торпедные атаки.

"Решительный" шел первым, его матросы и увидели отблески прожектора японского военного судна. База врага была обнаружена. Миноносцы приготовились к торпедной атаке. Боссе увеличил скорость своего корабля, но при этом из дымовой трубы "Решительного" показалось пламя, нарушившее маскировку. Эффект внезапности был утерян, и миноносцы повернули обратно.

Однако японцы их уже заметили и пустились в погоню. Только раним утром стало понятно, что от погони удалось оторваться.

Около шести часов утра моряки подошли к Порт-Артуру на расстояние около 20 миль, это примерно час хода. И вдруг на горизонте появились силуэты четырех кораблей. Это был японский караван, охотящийся за русскими судами. Он состоял из контрминоносцев "Синономе", "Усугумо", "Сазанами" и "Акебоно". Истребители миноносцев - так их называли в те времена. Они превосходили русские корабли по всем параметрам.

Боссе и Сергеев еще надеялись, что их не заметили, и попробовали обойти японцев, но враги уже взяли курс на сближение. Они разогнались до максимальной скорости, чтобы отрезать русским разведчикам дорогу в Порт-Артур.

Русские всеми силами пытались избежать сражения, однако замысел этот не удался. Японцы подошли достаточно близко и начали обстрел.

Вражеский снаряд угодил в правый борт "Решительного". Из поврежденного паропровода вырвался пар и окутал корабль. Но команда смогла исправить повреждения, и судно не снизило ход. Миноносец успешно отстреливался от японского головного корабля и уходил от него все дальше.

Боссе получил ранение и все же сумел прорвать окружение и привести свой корабль в Порт-Артур за помощью.

Понимая, что "Решительный" уже не догнать, враг всю ударную мощь обрушил на "Стерегущий". Миноносцу пришлось принять вызов. Это было неравное сражение с кораблями, каждый из которых значительно превосходил "Стерегущий". Позже в схватку вступили подошедшие крейсеры "Токива" и "Титосэ".

Шансы уйти в Порт-Артур у "Стерегущего" некоторое время еще сохранялись, но только до тех пор, пока очередной снаряд не попал угольную яму. Были повреждены котлы, и корабль начал снижать скорость. Еще один снаряд сделал пробоину в борту, и в топки хлынула вода

Миноносец остановился. Японцы засыпали его снарядами. Геройски погибли офицеры "Стерегущего": командир корабля лейтенант Александр Сергеев, мичман Константин Кудревич и лейтенант Николай Головизнин.

Пушки "Стерегущего" смолкали одна за другой. В 7 часов 10 минут корабль не мог больше отстреливаться. Оставшимися в живых людьми командовал инженер-механик Владимир Анастасов, но вскоре погиб и он. Взрывной волной его выбросило в море. Кочегар Алексей Осинин и тяжело раненый сигнальщик Кружков, увидев, что к "Стерегущему" приближается японский вельбот, выкинули в воду секретные бумаги.

Мичман Хирата Ямазаки, ступивший на борт поверженного "Стерегущего", докладывал, что положение его так ужасно, что это невозможно описать.

Бой миноносца с четырьмя вражескими кораблями продолжался около часа. От "Стерегущего" остался только искореженный остов. Враги нашли двух уцелевших - кочегара Алексея Осинина и машиниста Василия Новикова. В воде подобрали Федора Юрьева и Ивана Хиринского. В сражении погибли командир, три офицера и 45 моряков.

Японцы пленили выживших и попытались взять "Стерегущий" на буксир. Однако он быстро набирал воду, и через 18 минут буксировки трос не выдержал.

А командир "Решительного" смог довести в порт свой корабль и доложил о положении, в которое попал "Стерегущий". Командующий Тихоокеанской эскадрой Степан Осипович Макаров принял решение помочь "Стерегущему", послав на выручку крейсеры "Баян" и "Новик".

Крейсеры начали стрелять из пушек по японцам с максимально возможной дистанции. Неприятель был вынужден бросить миноносец. В 9 часов 20 минут покинутый корабль погрузился в воды Желтого моря.

Так закончилось сражение, которое сделало "Стерегущий" легендой отечественного флота. Матросам, попавшим в японский плен, удалось вернуться домой, их удостоили высоких наград. Подвиг экипажа было решено увековечить, и в 1911 году на берегах Невы в Александровском парке установили мемориальную композицию.

Впоследствии имена героев "Стерегущего" присваивали новым судам, а само название миноносца стали наследовать другие корабли российского флота.