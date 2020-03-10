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10.03.2020 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора ивановского завода наказали за долги перед слепыми рабочими

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

В Иванове дисквалифицировали директора завода, уличенного в нарушении прав инвалидов.

Как сообщили в прокуратуре области, во время проверки на Ивановском заводе светотехники ООО "Электро", учредителем которого выступает Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", возникла задолженность по зарплате.

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Общая сумма задолженности на заводе, где трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, к декабрю 2019 года превысила 700 тысяч рублей. От невыплаты зарплаты пострадали 42 работника.

- Руководитель предприятия не принял меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате, чем нарушил действующее трудовое законодательство и ущемил трудовые права работников, - пояснили в надзорном ведомстве.

В отношении директора завода возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Мировой судья судебного участка № 6 Фрунзенского судебного района города Иваново признал работодателя виновным и дисквалифицировал его сроком на один год.

Постановление судьи пока не вступило в законную силу, но после вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате на предприятии начала снижаться.

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