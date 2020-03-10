Директора ивановского завода наказали за долги перед слепыми рабочими

В Иванове дисквалифицировали директора завода, уличенного в нарушении прав инвалидов.

Как сообщили в прокуратуре области, во время проверки на Ивановском заводе светотехники ООО "Электро", учредителем которого выступает Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", возникла задолженность по зарплате.

Общая сумма задолженности на заводе, где трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, к декабрю 2019 года превысила 700 тысяч рублей. От невыплаты зарплаты пострадали 42 работника.

- Руководитель предприятия не принял меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате, чем нарушил действующее трудовое законодательство и ущемил трудовые права работников, - пояснили в надзорном ведомстве.

В отношении директора завода возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Мировой судья судебного участка № 6 Фрунзенского судебного района города Иваново признал работодателя виновным и дисквалифицировал его сроком на один год.

Постановление судьи пока не вступило в законную силу, но после вмешательства надзорного ведомства задолженность по зарплате на предприятии начала снижаться.