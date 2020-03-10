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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей на этой неделе ждут дожди и ветры

Текст: Ирина Рыбникова

Москве на этой неделе будет дождливо и ветрено. Такой прогноз дает центр погоды "Фобос".

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето

По словам синоптиков, столичный регион находится во власти северо-западного циклона. А это значит, что жителей столицы и области ждут кратковременные, но частые дожди. Температура воздуха на этой неделе будет держаться в районе 5-10 градусов тепла в Москве и 7-9 - в области. Плюсовая температура будет сохраняться даже в ночные часы.

Также возможны порывы ветра - сначала южного, а к четвергу - западного со скоростью до 17 метров в секунду. И еще синоптики предупреждают: атмосферное давление в эти дни будет очень низким - плюс-минус 730 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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