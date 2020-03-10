Открылась регистрация на XI Международный форум "Экология"

30-31 марта 2020 года в Москве при поддержке и участии комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых министерств и ведомств состоится XI Международный форум "Экология".

Ядром дискуссионной программы форума станут вопросы изменения климата, снижение влияния промышленности на окружающую среду, экологические проблемы водно-коммунального хозяйства России, smart-экология и охрана животного мира. Особое место в повестке займут задачи экологического развития, поставленные в послании Президента Федеральному собранию 2020 года, а также обсуждение предварительных итогов реформы отрасли обращения с отходами, стартовавшей в 2019 году.

В форуме примут участие главы федеральных, региональных и общественных институтов власти, отраслевых объединений, директора крупных промышленных предприятий и организаций ЖКХ, руководители региональных операторов ТКО, поставщики экологического оборудования и технологий, СМИ.

Двухдневная дискуссионная программа соберет 2000 участников из 80 регионов России и 20 иностранных государств. В этом году форум пройдет в Центре международной торговли. Новая площадка предоставит расширенные возможности для деловой дискуссии и выставочной экспозиции форума.

Общественный совет форума, представительство которого включает все регионы России, возглавляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Деловая программа разрабатывается во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии России, а также участниками экологической деятельности в регионах и включает обсуждение всех направлений нацпроекта "Экология".

Главным итогом XI Международного форума "Экология" станет резолюция, которая объединит инициативы участников по практическим вопросам государственной экологической политики. Она будет направлена в профильные комитеты Федерального Собрания РФ, министерства и ведомства для совершенствования природоохранного законодательства.