В Москве закрыт сезон подледной рыбалки

Выходить на лед водоемов в столичном регионе больше нельзя. Городские власти предупреждают: сезон подледной рыбалки завершен, на большей части акватории лед полностью отошел от берега, выходить на него опасно.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на акватории Москвы-реки льда уже вообще нет.

В Строгинской пойме его толщина составляет не более 2 сантиметров, на Химкинском водохранилище - до 5 сантиметров, на водоемах в ТиНАО - от 3 до 7 сантиметров. Толще всего лед на Большом Садовом пруду и водоемах Царицыно - 13 и 14 сантиметров соответственно, но и здесь он уже неоднородный и рыхлый.