В Подмосковье 8 марта мужчина зарезал собственную мать

В Московской области 24-летний мужчина в Международный женский день, 8 марта, убил собственную мать.

Конфликт между родственниками произошел в квартире одного из домов в Дедовске, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. В приступе ярости молодой человек набросился на 48-летнюю женщину с ножом, и множественные ранения для нее оказались смертельными.

Подозреваемого задержали, но на допросе он отказался давать показания. Мужчине предъявили обвинение по статье 105 УК РФ - "Убийство". В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.