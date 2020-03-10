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10.03.2020 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Под Тверью задержана мать девочки, утонувшей в реке.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, трагедия случилась 8 марта в селе Чамерово Весьегонского района. Со слов родственников 7-летней девочки, ребенок ушел гулять возле своего дома и пропал.

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Девочку искали полицейские, представители ГУМЧС, сотрудники регионального следственного управления СК и члены поисково-спасательного отряда "Сова". 9 марта тело малышки обнаружили в протекающей через село реке Сыроверке, а через день была задержана ее мать.

- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели девочки, было установлено, что днем 8 марта ребенок вместе с матерью находился на берегу реки. В какой-то момент девочка оказалась в воде, где, не умея плавать, захлебнулась и утонула. При этом мать не приняла мер к спасению своей дочери и после произошедшего вернулась домой, - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве добавили, что задержанная женщина свою причастность к гибели дочери отрицает, утверждая, что произошел несчастный случай.

Также установлено, что семья девочки находилась на профилактическом учете. По факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следственные органы СК тоже возбудили уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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