В Прикамье обнаружили тело полицейского

В отделе МВД города Губаха Пермского края обнаружен мертвый сотрудник полиции 1975 года рождения.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, тело сотрудника полиции было обнаружено вчера ночью в служебном помещении. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится служебная проверка. Как уточняет РИА Новости, следователи также подключились к расследованию - сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по факту ЧП.

Напомним, что за последние двое суток еще в двух регионах - Тюменской области и Ненецком автономном округе - также были найдены тела мертвых сотрудников полиции.