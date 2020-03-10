В Прикамье водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

На трассе Кунгур - Соликамск - Горнозаводск в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого скончался один из пострадавших.

Как пояснили в ГУ МВД России по региону, водитель автомобиля "Богдан-2111" под управлением водителя 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с "КамАЗом".

После столкновения легковой автомобиль отбросило на другой грузовик, который двигался в попутном направлении. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.