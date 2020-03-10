Российские ученые обсудили создание синхротрона в Новосибирской области

От академического сообщества Новосибирской области ждут качественной, квалифицированной и глубокой экспертизы проектов, которые запланированы или уже реализуются в рамках программы "Академгородок 2.0". Об этом заявил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев на прошедшем в новосибирском Академгородке расширенном заседании Секции ядерной физики Отделения физических наук РАН с участием ведущих российских ученых.

На нем рассматривались вопросы участия Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН в создании установок класса мегасайенс и проведении экспериментов с их использованием, а также роль Новосибирского национального исследовательского государственного университета в подготовке кадров для исследовательской инфраструктуры проекта.

Программа "Академгородок 2.0" реализуется в рамках нацпроекта "Наука" и предполагает создание современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня на базе Новосибирского научного центра. Флагманский проект программы - Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").

Оценивая выбор Новосибирска местом проведения заседания, Алексей Васильев отметил: "Это признание того, что масштаб деятельности в области ядерной физики, современных ускорительных технологий, те планы и перспективы, которые есть здесь, заслуживают самого пристального внимания со стороны всего национального, и даже международного сообщества".

"Основной задачей университета на данном этапе будет подготовка специалистов для Сибирского кольцевого источника фотонов. Мы здесь выступаем как флагманский университет, и сейчас уже в университете запущены магистерские программы, создана рабочая группа по подготовке специалистов как для обслуживания СКИФа, так и для работы на станциях, которые будут внедрены в эту установку", - в свою очередь отметил академик РАН, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук.