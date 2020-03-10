У ангарских гимназистов выявили норовирус

В Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщили, что причина заболевания воспитанников гимназии №8 Ангарска - норовирус, одна из разновидностей энтеровируса. Заключение сделано на основании лабораторных исследований.

Напомним, 5 марта 13 воспитанников гимназии были госпитализированы с подозрением на отравление. Однако предварительный диагноз не подтвердился.

Сейчас состояние детей не вызывает опасений у медиков.

- Госпитализация детям уже не требуется, - отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Ирина Лисянская. - Они выписаны домой, но остаются под наблюдением врачей.

Гимназия продолжает работать в штатном режиме.