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10.03.2020 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У ангарских гимназистов выявили норовирус

Текст: Ирина Штерман

В Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщили, что причина заболевания воспитанников гимназии №8 Ангарска - норовирус, одна из разновидностей энтеровируса. Заключение сделано на основании лабораторных исследований.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Напомним, 5 марта 13 воспитанников гимназии были госпитализированы с подозрением на отравление. Однако предварительный диагноз не подтвердился.

Сейчас состояние детей не вызывает опасений у медиков.

- Госпитализация детям уже не требуется, - отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Ирина Лисянская. - Они выписаны домой, но остаются под наблюдением врачей.

Гимназия продолжает работать в штатном режиме.

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