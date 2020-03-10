В Кузбассе два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Промышленновском районе Кемеровской области. Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы.

ДТП произошло сегодня около 16.30 на технологической дороге недалеко от поворота на деревню Титово. На железнодорожном переезде автомобиль УАЗ столкнулся с дрезиной.

- Предварительно установлено, что водитель машины выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - На момент столкновения в автомобиле находились трое, двое из них, в том числе водитель, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одна пострадавшая - 17-летняя девушка - доставлена в больницу в очень тяжелом состоянии. А на место ДТП сразу же выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому району. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.