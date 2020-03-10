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10.03.2020,  
13:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на испытания с танкером

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на очередной этап испытаний вместе со средним морским танкером Северного флота "Академик Пашин". Он отрабатывал прием на борт твердых и жидких грузов на ходу траверзным способом.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" сняли на видео

Учения проходили в сложных погодных условиях, волнения на море достигали два-три балла при скорости ветра в 10-15 метров в секунду, сообщает Flotprom. Фрегат и танкер находились в пятидесяти метрах друг от друга. Они двигались со скоростью 12 узлов.

"Адмирал флота Касатонов" - первый серийный фрегат проекта 22350. Корабль заложили 26 ноября 2009 года, спустили на воду 12 декабря 2014 года. С конца декабря 2018 года "Адмирал Касатонов" проходит испытания. И он уже взаимодействовал с новым танкером "Академик Пашин" - заправлялся в море.

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