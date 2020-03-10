В Карелии жительница Петербурга погибла в перевернувшемся снегоходе

В Олонецком районе Карелии произошло трагическое ДТП со снегоходом. Получила смертельную травму жительница Санкт-Петербурга.

ЧП произошло на лесной дороге недалеко от деревни Коткозеро. Снегоходом управляла 40-летняя жительница Северной столицы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии. Она, по мнению сотрудников полиции, неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и вылетела с дороги, ударившись о дерево.

Женщина умерла до прибытия медиков. Как оказалось, она имела удостоверение для управления снегоходом. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются причины чрезвычайного происшествия.

Кстати, с начала года зафиксированы два ДТП с участием зимних мотосредств. В них пострадали шесть человек, из которых двое детей.