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10.03.2020 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии жительница Петербурга погибла в перевернувшемся снегоходе

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии

В Олонецком районе Карелии произошло трагическое ДТП со снегоходом. Получила смертельную травму жительница Санкт-Петербурга.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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ЧП произошло на лесной дороге недалеко от деревни Коткозеро. Снегоходом управляла 40-летняя жительница Северной столицы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии. Она, по мнению сотрудников полиции, неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и вылетела с дороги, ударившись о дерево.

Женщина умерла до прибытия медиков. Как оказалось, она имела удостоверение для управления снегоходом. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются причины чрезвычайного происшествия.

Кстати, с начала года зафиксированы два ДТП с участием зимних мотосредств. В них пострадали шесть человек, из которых двое детей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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