Житель Ленобласти снял квартиру с расчлененым телом в ванной

Страшную находку обнаружил житель Луги в квартире, которую снял месяц назад. В ванной комнате он нашел обезглавленное тело незнакомого мужчины.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, убитым был квартирант. Он снимал квартиру на пару с компаньоном.

6 февраля мужчины повздорили из-за бытовых вопросов. И один убил другого. После убийства нападавший расчленил тело и спрятал его в ванной, а потом съехал из квартиры.

Владелица стала искать другого квартиранта. И нашла. Примерно месяц спустя новый жилец решил навести порядок в ванной комнате. Останки находились под горами тряпья.

Сотрудники полиции оперативно задержали бывшего квартиранта. На него завели уголовное дело по статье "убийство ".