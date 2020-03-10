В Ростовской области подростки напали на почтальона

В Ростовской области два подростка напали на почтальона, разносившего пенсию. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, нападение было совершено с целью кражи.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Семикаракорск. Подростки 15 и 16 лет в канун женского праздника решили улучшить свое материальное состояние. Выяснив, когда почтальон будет разносить пенсии жителям микрорайона, они устроили в подъезде засаду.

Они нанесли женщине несколько ударов палкой по голове. Несмотря на раны, почтальон оказалась не робкого десятка и оказала сопротивление нападавшим.

В результате, не сумев завладеть деньгами, подростки убежали. По имевшимся у оперативников приметам, их удалось задержать.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой". По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как выяснилось, они состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу.