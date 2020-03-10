Чиновники опровергли отсутствие масок в аптеках Челябинска

В ответ на обеспокоенность горожан отсутствием медицинских масок в аптеках Челябинска, в минздраве региона выступили с официальными разъяснением. Вероятно, проблемы с поставками возникли в частных сетях и людям в этой ситуации следует обращаться в государственные аптеки, пояснили во вторник в ведомстве.

- Государственные аптеки Челябинской области полностью обеспечены масками, - пояснили в пресс-службе ведомства. - На сегодняшнее утро запас составлял 48 тысяч масок, из них свыше 11 тысяч находится в Челябинске. На областном аптечном складе средства индивидуальной защиты также присутствуют.

По мнению чиновников, дефицита медицинских масок в регионе нет, а ажиотаж подогревается искусственно. Возможно, в частных аптечных сетях просто недооценили сезонный спрос на индивидуальные средства защиты и не позаботились о покупке масок в достаточном количестве. Каждая сеть имеют собственных поставщиков, отметили в ведомстве.