На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии. Суд принял решение о ее принудительной госпитализации, сообщили во вторник в региональном минздраве.

- На прошлой неделе, сразу после получения информации о прибытии женщины из Италии, с ней связались наши специалисты, рассказали о карантинном режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции и формах обследования, - пояснила представитель челябинского минздрава Марина Сергеева. - Дверь она врачам и представителю Роспотребнадзора открыла, с предписанием ознакомилась. Однако обследоваться отказалась. И только после уговоров согласилась сдать анализы на следующий день. Но, видимо, утром передумала - дверь с тех пор не открывает и на звонки отвечать перестала.

Как пояснили в минздраве, все это время к "отказнице" ежедневно наносят по два-три визита участковые врачи и медсестры. Но поскольку она так и не объявилась, врачи были вынуждены обратиться в суд, который 6 марта вынес решение о принудительной госпитализации. И теперь пациентку разыскивает полиция.

По последним данным, застать горожанку дома сегодня утром врачам вновь не удалось.