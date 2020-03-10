В Екатеринбурге на женщину с детьми упала глыба льда

В Екатеринбурге 37-летняя женщина и двое четырехлетних детей пострадали в результате падения с крыши глыбы льда. По факту инцидента начали проверку СК РФ по Свердловской области , а также региональная прокуратура.

По данным правоохранительных органов, несчастный случай произошел накануне днем у одного из жилых домов по улице Победы. "Женщина с сестрой и детьми шли по улице, когда снег с наледью сошел с кровли на углу здания. Пострадавшую доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются представители управляющей компании, обслуживающей дом, пострадавшие и очевидцы.